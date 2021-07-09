İzmir pistlerinde Bodrum rüzgarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir pistlerinde Bodrum rüzgarı

İzmir pistlerinde Bodrum rüzgarı
Bültenler - Haberler | Güncel

2021 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları, Bodrum'un Otomobil Sporları klubü olan Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından Çözüm Ortağı ana sponsorluğunda 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir Ülkü Park Pisti'nde organize edilecek.

9 yaş altı sporcuların katılımına açık Micro, 7-12 yaş arası Mini, 13-16 yaş arası Formula Junior, 15 yaş üzeri Formula Senior ve 30 yaş üzeri Formula Master olmak üzere 5 ayrı kategoride üçer yarıştan oluşacak organizasyon 2 gün sürecek.

Microda 6, minide 11, juniorda 8, seniorda 16 ve masterda 2 olmak üzere toplam 43 sporcunun mücadele edeceği Çözüm Ortağı Karting Yarışı, 10 Temmuz Cumartesi günü tüm kategorilerde antrenman ve sıralama turlarının ardından ilk yarışlar ile başlayacak. 11 Temmuz Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından, organizasyon ödül töreni ile son bulacak.

2019 yılında Bodrum'da kurulan KAROSK'un bu organizasyonunda, Bodrum'da yaşayan 11 yaşındaki Teoman Hoskin de mini kategoride mücadele edecek.

İzmir pistlerinde Bodrum rüzgarı

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Selin Şekerci Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir pistlerinde Bodrum rüzgarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 08:22:34. #1.14#

title