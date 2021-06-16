İzmir Pist Kupası ilk ayak yarışları hafta sonu düzenlenecek

Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen 2021 İzmir Pist Kupası ilk ayak yarışları, 20 Haziran Pazar günü yapılacak.

Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen 2021 İzmir Pist Kupası ilk ayak yarışları, 20 Haziran Pazar günü yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, hafta sonu pist kupasında 15, V2 Challenge'da da 13 olmak üzere 28 sporcu mücadele edecek.

Yarışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyirciye kapalı gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak