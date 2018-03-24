İzmir - Personel Servis Otobüsü Eve Çarptı: 3 Yaralı

Personel servis otobüsü eve çarptı: 3 yaralı

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ESHOT personel servis otobüsü bir eve çarptı. Kazada otobüs şoförü ve otobüste bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Cengizhan Mahallesi 162012 Sokak'ta meydana geldi. Personel servisi olarak çalışan Müjdat İrgül (45) yönetimindeki 35 UK 567 plakalı ESHOT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak Umut Tengü'nün (33) yaşadığı eve çarptı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan İrgül'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İrgül'ün kolunun kırıldığını belirledi. İrgül ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste yolcu konumunda bulunan 2 personelin tedavileri ise olay yerinde ayakta tamamlandı. Polis kazanın ardından soruşturma başlattı.

DEPREM OLDU ZANNETTİK

Otobüsün çarptığı evde yaşayan Umut Tengü, Biz gece evde uyurken saat 05.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandık. Mahalledekiler de deprem oldu zannetmiş. Dışarı çıktığımızda otobüsü gördük. Çok şükür şoföre bir şey olmamış. Biz otobüsü görür görmez itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık ve itfaiye ekipleri şoförü kurtardı dedi.

Mahalle sakinlerinden 60 yaşındaki Gönül Alyaz ise, Yatarken bir gümbürtü geldi. Biz deprem oldu zannettik hemen uyandık. Kalktığımızda otobüsün buraya uçtuğunu gördük. Bu bir değil, iki değil. Her yağmur yağdığında burada kazalar oluyor. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz dedi.