İzmir Patlayan Su Borusu 3 İşyerine Zarar Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (İZSU) İdaresi'ne ait Konak ilçesindeki ana su borusu patladı. Fışkıran su yaklaşık 30 metreye kadar yükselirken, 3 işyerinde tazyikli su nedeniyle küçük çaplı zarar oluştu. Olay, bugün saat 07.00 sıralarında, Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İZSU Genel Müdürlüğü'ne 100 metre mesafedeki İZSU'ya ait ana su borusu, bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikli su, yaklaşık 30 metre yüksekliğe kadar fışkırdı. Çevredeki 3 işyeri, tazyikli su nedeniyle küçük çaplı zarar gördü. Vatandaşlar, su basan bulvarda yolun karşısına geçmekte zorlandı. Cumhuriyet Bulvarı'nın bir kısmı, sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar, fışkıran su önünde özçekim yaptı. Bazı vatandaşlar, yaklaşık 1 saat olaya müdahale edilmediğini söyleyip tepki gösterdi. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla su kesildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Ayrıca yola dolan sularda çekilmeye başladı.