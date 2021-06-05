İZMİR Parlamenterler Spor Kulübü Ege'de dostluk maçına çıktı
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İZMİR Parlamenterler Spor Kulübü Ege'de dostluk maçına çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Parlamenterler Spor Kulübü Ege'de dostluk maçına çıktıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı ile Ege Üniversitesi Masterler Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Parlamenterler Spor Kulübü Ege'de dostluk maçına çıktı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı ile Ege Üniversitesi Masterler Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın galibi 7-4'lük skorla Masterler Futbol Takımı oldu.

İZMİR Parlamenterler Spor Kulübü Ege'de dostluk maçına çıktı
İZMİR Parlamenterler Spor Kulübü Ege'de dostluk maçına çıktı
İZMİR Parlamenterler Spor Kulübü Ege'de dostluk maçına çıktı
İZMİR Parlamenterler Spor Kulübü Ege'de dostluk maçına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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