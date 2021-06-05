İZMİR Parlamenterler Spor Kulübü Ege'de dostluk maçına çıktı
Parlamenterler Spor Kulübü Ege'de dostluk maçına çıktıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı ile Ege Üniversitesi Masterler Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi.
Parlamenterler Spor Kulübü Ege'de dostluk maçına çıktı
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı ile Ege Üniversitesi Masterler Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın galibi 7-4'lük skorla Masterler Futbol Takımı oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı