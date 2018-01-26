İzmir Paranın Tarihini Anlattı

Gazeteci- Yazar Osman Şenkul, Girişim Derneği'nin davetlisi olarak İzmir'e geldi. Dernek üyeleriyle bir araya gelen Şenkul, paranın tarihiyle ilgili sunum yaptı.

Doğan Haber Ajansı Ekonomi Müdürü, Gazeteci- Yazar Osman Şenkul, İzmir'deki bir otelde Girişim Derneği üyeleriyle akşam yemeğinde buluştu. Şenkul, 'Parahistoria' kitabı bağlamında dernek üyelerine paranın tarihiyle ilgili sunum yaptı. Şenkul dernek üyelerine 25 imzalı kitabını dağıttı. Girişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, Şenkul'un Parahistoria kitabını okuduğunu ve sonrasında hemen İzmir'e çağırma gereksinimi hissettiğini söyledi. Yemeğin ardından sunum yapmadan önce kısa bir konuşma yapan Şenkul, kitapları hakkında bilgi verdi. Şenkul, romanlarının omurgasını tarihsel gerçekliklerin oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi

Ancak yine de kurgu ağır basıyor. Romanlarımdaki gerçeklikler, tümü benim ya da arkadaşlarımın yaşadıklarından oluşuyor ancak bir araya getirilmesi tamamen kurgunun sonucu. Gerçekliklerin birbirleriyle olan ilişkisi bir kurguyla kuruluyor, kısacası romanlarda dekor da kişiler de günümüzden bildiklerimiz. Parahistoria'daki gerçeklikler ise, tarihte olup bitenlerden oluşuyor. Bu gerçekliklerin kaynağının ağırlığını, antik dönemin yazarlarından bu güne taşınmış olanlar oluşturuyor.

Hem gazeteci olması hem de daha önce roman yazmış olması nedeniyle edebiyat ile ilişkisi olduğuna dikkat çeken Şenkul, Tarihteki gerçek ekonomi bilgilerini, bugünle bağını kuracak şekilde öyküleştirerek yazmaya karar verdim. Parahistoria'nın ilk kitabında ağırlıklı olan ama tamamını kapsamayan 'öyküleştirme', bundan sonrakilerde bütünü kapsayacak. Bundan sonra Parahistoria, tarihten bilgileri hep öyküleştirerek anlatacak dedi.

Konuşmanın ardından Şenkul, kitabının içeriği hakkında sunum verdi.