İZMİR Pandemiyle birlikte ev içi mimarisi değişti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR Pandemiyle birlikte ev içi mimarisi değişti

Pandemiyle birlikte ev içi mimarisi değiştiPANDEMİ süreci ile evlerinde uzun süre vakit geçirenler, yaşam alanlarında değişikliğe ihtiyaç duydu.

11.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:22

Pandemiyle birlikte ev içi mimarisi değişti

PANDEMİ süreci ile evlerinde uzun süre vakit geçirenler, yaşam alanlarında değişikliğe ihtiyaç duydu. Bu süreçte evlerin dekorasyonunun değiştiğini belirten iç mimarlar, rahat çalışma ortamlarının bulunduğu, doğayla iç içe ve geniş balkonu bulunan evlerin daha fazla tercih edildiğini söyledi.

İzmir'de oturan iç mimarlardan Betül Sezgin ve İklim Polat Yalçıner, pandemi nedeniyle insanların çalışma ortamlarını evlerine taşıdığını belirterek, bu nedenle ev içi tasarımların değiştiğini dile getirdi. İç mimarlar olarak evlerin tasarım süreçlerine müşterilerle birlikte karar verdiklerini anlatan Betül Sezgin, çalışma odası bulunan evlere talebin artığını belirterek, "Değer ihtiyaçtan doğarmış. Müşterilerimiz ihtiyacı fark ettiği için onun değerli olduğunun farkına vardı. Evde mutlaka bir çalışma alanı olması gerekir. Eskiden bunun çok gerekli olmadığını düşünen kişiler şimdi evlerinde mutlaka bir çalışma odası istiyor. Bu odaların gün ışığından faydalanması için çaba harcarken yapay ışıkla da kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyoruz" dedi.

'PANDEMİ SONRASI, EVİN İÇİNDE ÇALIŞMA ALANI İSTEYENLER ARTTI'

Evlerin iç düzeninde esnek mekanlar yarattıklarını kaydeden Sezgin, metrekarelerin büyüklüğüne göre düzenlemeler yaptıklarını dile getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir anda evlere kapanıldığını söyleyen Sezgin, "İnsanlar başlangıçta nerede çalışacağını bilemedi. Kullanıcılar bunu kendileri ayarladı. Tam iç mimarlara ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Çünkü pandemiden sonra evin içinde çalışma alanı isteyenlerin sayısı arttı. Bu alanları hazırlarken mutlaka aydınlatmaya dikkat ediyoruz. Çünkü uzun süre çalışıldığında gözün yorulmaması önemli. Havalandırma ve iklimlendirmeyle ilgili de ihtiyaçlar arttı. Evlerde artık ısı pompası yerine güneş enerjisi tercih ediyoruz" diye konuştu.

'EKOLOJİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER TALEP EDİLİYOR'

Müstakil ve bahçeli evler ile geniş balkonlu apartman dairelerinin daha fazla tercih edildiğini söyleyen Betül Sezgin, şöyle devam etti:

"Doğaya özlem var. İnsanlar artık mutlaka yeşilin yada doğanın bir parçasını evlerinde görmek istiyorlar. Bahçeli evlerde bundan daha çok faydalanıyorsunuz. Daha hijyenik ve size özel oluyor. Asansör kullanmıyorsunuz. Başkalarıyla ortak kullandığınız alanlar oluşmuyor. Tabi biraz bütçeyle ilgili. Ama yine de apartman dahi olsa pandemi sürecinde mümkün olduğu kadar doğayla iç içe olmaya, ekolojik ürünler kullanmaya ve sürdürülebilir malzemelerle çalışmaya gayret ediyoruz. Artık müşteriler de bunu talep ediyor."

'İNSANLAR DOĞAYLA BÜTÜNLEŞİK MEKANLARDA OLMAK İSTEDİKLERİNİ FARK ETTİ'

Evlerin içinde yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını ifade eden iç mimar İklim Polat Yalçıner de insanların artık alışverişten geldiklerinde paketlerini bırakacakları bir yer aradıklarını dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dönemin kahramanları aslında iç mekanlar. Ama insanlar iç mekanda zaman geçirdikçe aslında doğayla da bütünleşik mekanlarda olmak istediklerini fark etti. İnsanın doğayla iç içe olması eğiliminden yola çıkarak iç mekanda bitkilere yer veriyoruz. Gün ışığının iç mekana olabildiğince fazla alınmasını sağlayan tasarımlar uyguluyoruz. Eve geldiğimiz zaman dışarıdan aldıklarımızı koyacağımız paketleme alanları hazırlıyoruz. İç mekan hava kalitesi ve filitreleme her zaman çok önemliydi. Bahçeli evlerde havuzun yanına giyinip soyunma kabinleri hazırlıyoruz. Bu sayede eve temiz girilmesini amaçlıyoruz. İnsanlar ne kadar doğayla iç içe mekanlarda bulunursa fizyolojik ve psikolojik olarak daha iyi etkileniyorlar."

İZMİR Pandemiyle birlikte ev içi mimarisi değişti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Hande Erçel Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Tamer Tuna Semih Özsoy Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: İZMİR Pandemiyle birlikte ev içi mimarisi değişti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:26:32. #1.14#
title