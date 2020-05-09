İZMİR Pandemi doktoru iki ay sonra çocuklarına kavuştu
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İZMİR Pandemi doktoru iki ay sonra çocuklarına kavuştu

İZMİR Pandemi doktoru iki ay sonra çocuklarına kavuştu
09.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:44

Pandemi doktoru iki ay sonra çocuklarına kavuştuİZMİR Kent Hastanesi pandemi servisinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Atasever, koronavirüs hastalarını tedavi ettiği için yaklaşık iki ay önce iki çocuğundan ayrılarak yalnız yaşamaya başladı.

Pandemi doktoru iki ay sonra çocuklarına kavuştu

İZMİR Kent Hastanesi pandemi servisinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Atasever, koronavirüs hastalarını tedavi ettiği için yaklaşık iki ay önce iki çocuğundan ayrılarak yalnız yaşamaya başladı. Hayat kurtarmak için yoğun bir tempoda özveriyle çalışan anne, uzun sürenin sonunda ilk kez Anneler Günü'nde çocuklarıyla parkta bir araya geldi. Çocuklarını gördüğü için çok heyecanlı olduğunu söyleyen anne, "Onları çok özledim. Bugün maskelerimizle bir araya geldik ve el dezenfektanı kullanıyoruz. Sarılamıyor olsak da bir araya gelmek bile yeter" dedi.

İzmir Kent Hastanesi pandemi servisinde görev yapmakta olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Atasever (44), yaklaşık iki ay önce koronavirüs hastalarını tedavi ettiği için ailesini virüs riskinden korumak amacıyla çocukları İnci (14) ve Kaan'dan (7) ayrılarak yalnız yaşamaya başladı. Hayat kurtarmak için pandemi servisinde yoğun bir tempoda özveriyle çalışan anne, iki ayın sonunda ilk kez Anneler Günü'nde çocuklarıyla parkta bir araya geldi. Çocuklarını gördüğü için çok heyecanlı olduğunu söyleyen anne, "Bugün onları gördüğüm için heyecanlıyım. Onları çok özledim. Umarım bu seneden sonra artık uzakta geçireceğimiz günler olmaz. Gelecek sene kucaklaşmalı bir Anneler Günü geçiririz. Bugün maskelerimizle bir araya geldik el dezenfektanı kullanıyoruz. Sarılamıyor olsak da bir araya gelmek bile yeter" diye konuştu.

'İNSANIN CANLARINI GÖREMİYOR OLMASI ÇOK ZOR'

Son iki aydır koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Dr. Atasever, "Pandemi hepimizi çok etkiledi ama özellikle hekim grubunu daha çok etkiledi. İki aydır hastanede bir servis kurduk ve bu serviste korona hastalarını takip ediyoruz. Tabi bu süreçte benim yaşam koşullarım değişti. Annem, babam ve çocuklarımdan ayrı kaldım. Önce annemler gitti sonra çocuklarla evimi ayırdım. Onlar babalarında kalmaya başladılar ben ise tek başıma yaşamaya başladım. İnsanların sevdiklerini, canlarını göremiyor olmaları çok zor yine de bir şekilde bu günleri atlatacağız. Çocuklarımla kameradan, ekrandan görüşüyorum. Bu hastalıkla ilgili bilinmezlikler bir yana ailemden uzak kalmak bir yana hepsi çok zorlayıcıydı" dedi.

'İYİ Kİ BUGÜN ONU GÖRDÜK'

Parkta annesinin Anneler Günü'nü kutlayan 14 yaşındaki İnci, "Annemi pandemi dolayısıyla uzun süredir göremiyorum sadece görüntülü konuşabiliyoruz. Bugün onu burada gördüm sarılamadım ama yine de iyi hissettim. Çocuklarıyla birlikte olan bütün anneler çok şanslılar. Biz onu göremiyoruz ama çok seviyoruz iyi ki bugün onu görme şansımız oldu" diye konuştu.

Annesini görür görmez sarılmak isteyen 7 yaşındaki Kaan ise, "Ben annemden uzak kaldığım için sadece görüntülü konuşabildim. Annemi özledim. Buraya geldiğimde sarılamadığım için moralim bozuldu. Yine de annemle buluşabildiğim için güzel oldu" dedi.

İZMİR Pandemi doktoru iki ay sonra çocuklarına kavuştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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