İzmir palamut diye tombik satıyorlar

05.11.2019 10:03

Palamut diye tombik satıyorlar

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, balıkçıların ağlarına takılmadı. Bunu fırsat bilen bazı esnaf, tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı. İki balık arasındaki farkı anlatan balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

1 Eylül tarihinde açılan balık sezonunda palamut sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son 2 yıldır tezgahlarda oldukça bol olan palamut, bu sezon balıkçıların ağlarına takılmadı. Balıkçılar bu yıl istedikleri kadar palamut avlayamazken, bu durum tezgahlara da yansıdı. Palamudun olmaması sebebiyle çipura ve levrek fiyatlarında beklenen indirim etiketlere yansımazken, çipura ve levrek geçen yılın bu dönemlerine göre iki kat daha pahalı satılıyor. Geçen yıl palamudun bol olması sebebiyle 10-15 TL arasında satılan levrek ve çipura, bu sezon 25-30 TL'den alıcı bekliyor. Palamut sıkıntısını bazı esnaf fırsata çevirdi ve ona çok benzeyen tombik balığını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı.

'TALEP ÇOK, PALAMUT YOK'

Güzelbahçe Balıkçı Hali'ndeki esnafların tezgahlarına da bu sezon palamut düşmedi. Vatandaşların kendilerine en çok 'Palamut var mı' diye sorduklarını belirten Osman Kocabıyık (38), Palamut, en fazla rağbet gören balıkların başında geliyor. Çünkü palamut hem lezzet olarak hem de ekonomik olarak önemli bir balık. Ancak bu sene havaların soğumaması sebebiyle palamut çıkmadı. Palamut çıkmadığı için çipura ve levrek fiyatlarında da beklenen indirim olmadı. Talep var, fakat balık yok. Talebin olmasını fırsat bilen bazı esnaf da tombik balığını palamut diye satıyor. İki balık arasında ciddi lezzet farkı var dedi.

'ET FİYATLARIYLA YARIŞIYOR'

Güzelbahçe Balık Hali esnaflarından Mutlu Evren (30) de balık fiyatlarının artışına dikkat çekerek, şöyle dedi

Denizlerimizde maalesef balık azaldı. Bu yüzden palamut da bu sene çıkmadı. Rağbet çok ama balık yok. Bu sezon büyük ihtimalle tezgahlarda palamut göremeyeceğiz. Bu yüzden diğer balıkların fiyatlarında da ciddi bir artış var. Balık fiyatları, et fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Palamudun olmaması sebebiyle bazı fırsatçılar tombik balığını palamut etiketiyle satıyorlar. Ancak insanları bir kere kandırırsınız. Ben bir balıkçı olarak bunu yapanları kınıyorum. Palamudun üzerine çizgi varken, tombiğin üzeri beneklidir. Müşteriler bu ayrımı yaparak iki balık arasındaki farkı anlayabilirler.

'PALAMUT BEYAZ OLUR'

Palamut ile tombik balığının eti arasında ciddi farklar olduğunun altını çizen Balıkçı İsmail Enerdil (40), vatandaşlara şu öneride bulundu

Palamut almak için balıkçılara giden müşteriler, balığı takoz dilim olarak kestirsinler. Balık kesildikten sonra eti beyazsa o balığı gönül rahatlığıyla palamut olarak alabilirler. Ancak balık kesildiğinde eti siyahsa aldıkları balık torik veya tombiktir. Çünkü Karadeniz palamudunun eti bembeyaz olur. Bunun yanı sıra güvenilir balıkçılardan alışveriş yapsınlar.

Kaynak: DHA