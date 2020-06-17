İZMİR Pakdemirli'den balık tüketiminin artması için çağrı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR Pakdemirli'den balık tüketiminin artması için çağrı

Pakdemirli'den balık tüketiminin artması için çağrıİZMİR'de bir su ürünleri firmasını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki balık tüketiminde son 15-20 yıldır yatay bir seyir izlendiğini ifade ederek balık tüketiminin artması için çağrı yaptı.

İZMİR Pakdemirli'den balık tüketiminin artması için çağrı
17.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:03

Pakdemirli'den balık tüketiminin artması için çağrı

İZMİR'de bir su ürünleri firmasını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki balık tüketiminde son 15-20 yıldır yatay bir seyir izlendiğini ifade ederek balık tüketiminin artması için çağrı yaptı. Pakdemirli, "İhracat ve üretim artıyor ama tüketim yatay bir seyir izliyor. Aksine et ve tavuk tüketimi ise artıyor. Biz tüm protein kaynaklarının dengeli olarak tüketilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman balık yiyin, sağlıklı kalın diyoruz" dedi.

İzmir'in Dikili ilçesindeki bir su ürünleri firmasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretim ve depolama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İskeleden denize kovalarla balık bırakan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri sektörünün genel durumu ve desteklerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Su ürünlerinde Türkiye'nin güçlü bir konuma sahip olduğunu dile getiren Pakdemirli, ihracat hedeflerine ulaşmada sektörün önemine dikkat çekti. Türkiye'nin 2023 hedeflerinden olan 1 milyar dolar ihracat hedefine geçen yıl ulaşıldığını açıklayan Pakdemirli, 2023 için yeni hedefler belirlendiğini söyleyerek "İhracatımızı 2 milyar dolar hedefledik. Bu hedefe doğru koşmaya başladık. Pandemi sürecinde ister istemez bir miktar ihracatla ilgili kısa vadeli bir etkilenme görmemize rağmen bunları telafi etmek için çalışmalar yapıldı. Marketlerde kampanyalar ve iç piyasada tüketimin artışı gibi konularda güzel inisiyatifler alarak balıkçılık sektörümüzü ayakta tutmayı başardık. Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti" dedi.

TÜKETİMDE YATAY SEYİR

Avrupa'ya ve yurt dışına ihracatta hiçbir sıkıntının kalmadığını anlatan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, işlenmiş balığın kilogramına 2 lira destek açıkladıklarını hatırlattı. Balıkçılık sektörünün moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için desteğin önemli olduğunu anlatan Pakdemirli, destekle ilgili tebliğin geçen günlerde yayınlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz sektörümüzün her zaman yanındayız. Sonuçta en önemli protein kaynağı olarak balığı görüyoruz. Et ve tavuk da var ama en sağlıklısı balık. Bugün hangi doktor ya da diyetisyene gitseniz 40 yaşından sonra balık önerir. Biz de bakanlık olarak bunu destekliyoruz. Çünkü son 15-20 yıldır Türkiye'de balık tüketiminde yatay bir seyir izlendi. İhracat ve üretim artıyor ama tüketim yatay bir seyir izliyor. Aksine et ve tavuk tüketimi ise artıyor. Biz tüm protein kaynaklarının dengeli olarak tüketilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Balığı da çok önemsiyoruz. Balığı sadece Türkiye'nin deniz kıyısı ve sahil şeridindeki kentlerimiz, kasabalarımız değil tüm ülkenin tüketmesi için balığın sağlıklı olduğunu altını çizerek belirtiyoruz. Bu konuda da sektörümüzü ve pazarlama faaliyetlerini destekliyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman balık yiyin, sağlıklı kalın diyoruz."

Bakan Bekir Pakdemirli, açıklamalarının ardından helikopterle havalanarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı kafesleri inceledi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen Haber
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz Haber
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı 'pik' yaptı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde...
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Ajda Pekkan Kemal Sunal Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: İZMİR Pakdemirli'den balık tüketiminin artması için çağrı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 10:22:20. #1.14#
title