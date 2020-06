İZMİR Pakdemirli'den balık tüketiminin artması için çağrı Pakdemirli'den balık tüketiminin artması için çağrıİZMİR'de bir su ürünleri firmasını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki balık tüketiminde son 15-20 yıldır yatay bir seyir izlendiğini ifade ederek balık tüketiminin artması için çağrı yaptı.

İZMİR'de bir su ürünleri firmasını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki balık tüketiminde son 15-20 yıldır yatay bir seyir izlendiğini ifade ederek balık tüketiminin artması için çağrı yaptı. Pakdemirli, "İhracat ve üretim artıyor ama tüketim yatay bir seyir izliyor. Aksine et ve tavuk tüketimi ise artıyor. Biz tüm protein kaynaklarının dengeli olarak tüketilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman balık yiyin, sağlıklı kalın diyoruz" dedi.

İzmir'in Dikili ilçesindeki bir su ürünleri firmasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretim ve depolama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İskeleden denize kovalarla balık bırakan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri sektörünün genel durumu ve desteklerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Su ürünlerinde Türkiye'nin güçlü bir konuma sahip olduğunu dile getiren Pakdemirli, ihracat hedeflerine ulaşmada sektörün önemine dikkat çekti. Türkiye'nin 2023 hedeflerinden olan 1 milyar dolar ihracat hedefine geçen yıl ulaşıldığını açıklayan Pakdemirli, 2023 için yeni hedefler belirlendiğini söyleyerek "İhracatımızı 2 milyar dolar hedefledik. Bu hedefe doğru koşmaya başladık. Pandemi sürecinde ister istemez bir miktar ihracatla ilgili kısa vadeli bir etkilenme görmemize rağmen bunları telafi etmek için çalışmalar yapıldı. Marketlerde kampanyalar ve iç piyasada tüketimin artışı gibi konularda güzel inisiyatifler alarak balıkçılık sektörümüzü ayakta tutmayı başardık. Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti" dedi.

TÜKETİMDE YATAY SEYİR

Avrupa'ya ve yurt dışına ihracatta hiçbir sıkıntının kalmadığını anlatan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, işlenmiş balığın kilogramına 2 lira destek açıkladıklarını hatırlattı. Balıkçılık sektörünün moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için desteğin önemli olduğunu anlatan Pakdemirli, destekle ilgili tebliğin geçen günlerde yayınlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz sektörümüzün her zaman yanındayız. Sonuçta en önemli protein kaynağı olarak balığı görüyoruz. Et ve tavuk da var ama en sağlıklısı balık. Bugün hangi doktor ya da diyetisyene gitseniz 40 yaşından sonra balık önerir. Biz de bakanlık olarak bunu destekliyoruz. Çünkü son 15-20 yıldır Türkiye'de balık tüketiminde yatay bir seyir izlendi. İhracat ve üretim artıyor ama tüketim yatay bir seyir izliyor. Aksine et ve tavuk tüketimi ise artıyor. Biz tüm protein kaynaklarının dengeli olarak tüketilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Balığı da çok önemsiyoruz. Balığı sadece Türkiye'nin deniz kıyısı ve sahil şeridindeki kentlerimiz, kasabalarımız değil tüm ülkenin tüketmesi için balığın sağlıklı olduğunu altını çizerek belirtiyoruz. Bu konuda da sektörümüzü ve pazarlama faaliyetlerini destekliyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman balık yiyin, sağlıklı kalın diyoruz."

Bakan Bekir Pakdemirli, açıklamalarının ardından helikopterle havalanarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı kafesleri inceledi.

