İZMİR Özel öğrenciler eğitime döndü Özel öğrenciler eğitime döndüÖZEL eğitim alan çocuklar, 3 aylık aranın ardından eğitime başladı.

Özel öğrenciler eğitime döndü

ÖZEL eğitim alan çocuklar, 3 aylık aranın ardından eğitime başladı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren dezenfekte ve sosyal mesafe kurallarına uyularak öğrenciler kabul ediliyor.

Türkiye genelinde pandemi nedeniyle 14 Mart'tan itibaren resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Bir süre önce açılan kreş ve gündüz bakım evleri ile çeşitli kursların ardından 15 Haziran'dan itibaren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de öğrencilerini ağırlamaya başladı. Uzun bir aranın ardından eğitim kurumlarına gelen öğrenciler ve veliler, sosyal mesafe kurallarına uyarak bekleme salonlarına alındı. 12 yaşındaki otizmli Aslıhan Erbaysal'ın annesi Arzu Erbaysal, 3 yıldır aynı kuruma gelerek özel eğitim aldıklarını anlattı. Evden çıkmadıkları için 3 ayı oldukça zor geçirdiklerini ifade eden Erbaysal, "Evde etkinlikler yapmaya çalıştık, spor yaptık. Kurabiye, kek, muhallebi yapımı gibi mutfak etkinliklerinde bulunduk. İnternet üzerinden bazı programlar araştırdım. Bu sayede ders yapmaya çalıştık ama yeterli olmadı. Burada arkadaşlık ilişkilerini geliştirip yaşıtları ile bir araya geliyor. Bizim çocuklar için en önemli şey bu. Bundan uzak kaldı. 3 aylık açığı kapatmak için hızlı bir şekilde derslerimize başlayacağız. Gerekli önlemleri alarak açığımızı kapatmak istiyoruz" dedi. Otizmli Yağızcan Kanat'ın (19) annesi Gökçe Kanat ise haftada 3 saat özel eğitim ve müzik eğitimi aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yağızcan müzik eğitimlerine internet üzerinden devam etti. Ama birebir eğitim çok önemli. Uzak kaldığımız için bazı sıkıntılar yaşadık. Ama her şeyden önce sağlık. Otizmli çocukların genelinde bağışıklık sıkıntıları var. Dolayısıyla hepimiz daha da tedbirli davranmak zorundayız. Maske ve eldiven kullanarak minimum düzeyde dışarı çıkmaya çalışıyoruz"

KONTROLLÜ DAVRANIŞ

Narlıdere Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Besim Toker de 3 aylık zorunlu tatilin ardından tüm Türkiye'deki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitime başladığını hatırlatarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda 15 Haziran'dan itibaren özel eğitime gereksinim duyan çocuklardaki eğitimin biraz daha farklılaşacağını anlattı. Kurumun girişinde yer alan görsellerde olduğu gibi tüm çalışanlar, öğretmenler ve öğrencilerin maske ve hijyen kurallarına uyarak eğitime başladığını ifade eden Toker, "Odaların havalandırılması gibi tedbirler alıyoruz. Kontrollü bir şekilde hareket etmeliyiz. Öğretmen ile öğrenci arasında en az 1 metrelik sosyal mesafe bulunmalı. 2 öğrenci arasında en az 1.5 bir mesafe olacak. Veli, bekleme salonunda; veliler arasındaki mesafe, genelgedeki kurallar çerçevesinde belirlenecek. Bizim çocuklarımızın bağışıklık sistemi genelde zayıf olduğundan sorumluluk velilere düşüyor. Kurum girişinde ateş ölçmek tek başına yeterli değil. Bugünden itibaren daha kontrollü davranarak bu süreci atlatmaya çalışacağız. Önce sağlık sonra eğitim diyerek hiçbir vaka ile karşılaşmadan eski güzel günlere kavuşmayı umuyoruz" diye konuştu. Özel eğitim uzmanı Ayten Alp Niğit ise, geçen sürenin hem kendileri hem de öğrenciler açısından zor olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Biz çocuklarımızdan ayrı kaldık ama onlar daha da zorlandı. Biz de yeni normalleşme sürecinde temizlik, sosyal izolasyon gibi 14 kuralı içeren tüm hazırlıkları tamamladık. Çocuklarımızla hasret gidermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Zor olacak bazı durumlar var. Özellikle eğitimde sosyal mesafeyi korumak zor. Çocukları hijyen kurallarına adapte etmek de zorlaşacak ama onların sağlığı için elimizden gelenin fazlasını yapıp bu sürece kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Kaynak: DHA