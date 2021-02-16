İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı (3)
16.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:07
İzmir Karayolu, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapandı.
İzmir Karayolu, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapandı. Karayolunun kapanmasıyla yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yapılan kar temizleme çalışmaları ve kar yağışının hafiflemesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.
Semih ŞAHİN/ BALIKESİR
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN