İZMİR Otomobilin üzerine oturup, direksiyonu ayakla kontrol ettiler
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İZMİR Otomobilin üzerine oturup, direksiyonu ayakla kontrol ettiler

Otomobilin üzerine oturup, direksiyonu ayakla kontrol ettilerİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi otomobilin üzerine oturarak yolculuk yaparken, biri direksiyonu ayaklarıyla kontrol etti.

27.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:37

Otomobilin üzerine oturup, direksiyonu ayakla kontrol ettiler

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi otomobilin üzerine oturarak yolculuk yaparken, biri direksiyonu ayaklarıyla kontrol etti. O anlar, bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

İzmir Çevreyolu Karşıyaka mevkiinde 09 LZ 840 plakalı araçta yolculuk yapan kimliği belirlenemeyen iki kişi, otomobil seyir halindeyken sanruf bölümüne çıkarak yolculuk yaptı. Aracın üzerinde oturanlardan birisi, direksiyonu tek ayağıyla idare etti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Video çeken vatandaşın 'Harikasınız' demesi de görüntülerde yer aldı.

İZMİR Otomobilin üzerine oturup, direksiyonu ayakla kontrol ettiler

Kaynak: DHA

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