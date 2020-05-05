İZMİR Otomobilin çarptığı kişi metrelerce sürüklendi
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İZMİR Otomobilin çarptığı kişi metrelerce sürüklendi

İZMİR Otomobilin çarptığı kişi metrelerce sürüklendi
05.05.2020 07:33 | Son Güncelleme: 05.05.2020 07:34

Otomobilin çarptığı kişi metrelerce sürüklendi İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yaya geçitinin olmadığı yerde yolun karşısına geçmek istediği sırada, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı kişi metrelerce sürüklendi İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yaya geçitinin olmadığı yerde yolun karşısına geçmek istediği sırada, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yaya geçitinin olmadığı yerde karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Bayraklı yönünden Konak istikametine seyir halinde olan Veysi Ç.(26) idaresindeki 35 AIN 177 plakalı otomobil, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kimliği öğrenilemeyen kişi metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Veysi Ç.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan kişiyi ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştarma Hastanesi'ne sevk etti. Öte yandan, otomobil sürücüsü Veysi Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR Otomobilin çarptığı kişi metrelerce sürüklendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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