İzmir otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında
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İzmir otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

Otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasındaİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, park halindeki araçların aynalarını ve ses sistemlerini çalan 20 yaşındaki A.S., yakalandı.

25.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:10
İzmir otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

Otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

İZMİR'in ilçesinde, park halindeki araçların aynalarını ve ses sistemlerini çalan 20 yaşındaki A.S., yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesinde park halinde bulanan, 35 ABE 473 plakalı otomobilin aynası ile logosunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelinin A.S. olduğu belirlendi. Ekipler, A.S.'yi, Bayraklı'da otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Otomobilde, başka bir araçtan çalındığı tespit edilen ses sistemi de ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İzmir otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında
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