İzmir 'de Otomobil Park Halindeki Minibüslere Çarptı: 2 Ölü
İzmi'de kontrolden çıkarak park halindeki iki minibüse çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, kontrolden çıkarak park halindeki iki minibüse çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu Mevkii'nde meydana geldi.
Konak'tan Çiğli yönüne giden 26 yaşındaki Cevdet Ardıç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında park halinde olan iki minibüse çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, AKS110 ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Cevdet Ardıç ve Onur Taşatan'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ardıç ve Taşatan'ın cansız bedenleri, savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.