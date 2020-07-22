İZMİR Otomobil ile çarpışan motosikletteki 1'i polis 2 kişi yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletteki 1'i polis 2 kişi yaralandıİZMİR'in Konak ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletteki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 1'i polis 2 kişi yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletteki 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün polis memuru olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan otomobilin sürücüsü ise kısa sürede yakalandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gaziler Caddesi üzerine meydana geldi. Narkotik biriminde görevli olan polis memuru Mehmet Şahin Mazı, kimliği henüz öğrenilemeyen arkadaşını bırakmak için motosikleti ile yola çıktı. Mazı yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre Gaziler Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada, sokaktan çıkan Y.E.D.'nin kullandığı 35 AHA 808 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Mazı ile arkadaşı yola savruldu. Bu sırada, otomobil sürücüsü Y.E.D. ise otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, Mehmet Şahin Mazı'nın durumun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücü Y.E.D.'yi kısa sürede yakaladı. Y.E.D.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı ve ehliyetsiz olduğu ileri sürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA