İzmir Otogarında Elektrik Kesintisi

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş'de (İZOTAŞ) yoğun yağış nedeniyle elektrik kesildi.

Bornova ilçesinde bulunan İZOTAŞ'da yoğun yağış nedeniyle saat 20.00 sularında elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti nedeniyle vatandaşlar ve otogar esnafı mağduriyet yaşadı. Bazı esnaflar tezgahlarını aydınlatmak için ışıldak, mum gibi aydınlatıcılar kullandı.

Bir otogar esnafı, ürünlerini satmak için gaz lambasıyla tezgahını aydınlattığını söyledi.

Bir diğer esnaf ise tezgahını mumla aydınlattığını belirterek mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.

Bazı firmalar da elektronik ortamda yaptığı bilet kesim işlemlerinde sıkıntı yaşadı. Firma çalışanları bilet kesimini elle yapmak zorunda kaldı.

İZOTAŞ Yönetimi'nden yapılan açıklamada ise kentte etkili olan yağış nedeniyle kesintinin meydana geldiği bildirildi.

Otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık meydana gelmediği belirtilen açıklamada, "Otogar trafolarının bulunduğu yerdeki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisine gidildi. Söz konusu yerdeki su birikintisi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi ekiplerince tahliye ediliyor. Suyun tahliyesinden sonra otogara elektrik yeniden verilecektir." ifadelerine yer verildi.

İzmir genelinde 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle bazı ulaşım hatlarında sorunlar yaşanmış, elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Kaynak: AA