İzmir Otogarı'nda son gün yoğunluğu
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İzmir, Güncel

İzmir Otogarı'nda son gün yoğunluğu

İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını nedeniyle yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek.

28.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:22
İzmir Otogarı'nda son gün yoğunluğu

İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını nedeniyle yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek. Saat 17.00'den önce yolculuk yapacak olan yolcular otogarda yoğunluk oluştururken, son gün nedeniyle biletlere yapılan zamlardan şikayetçi oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge, 81 il valiliğine gönderildi. Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyetinin oluştuğu belirtildi. Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla iller arası otobüs seferleri saat 17.00'den itibaren ancak valiliklerin izniyle yapılabilecek. Genelgenin ardından saat 17.00'den önce yolculuk yapacak olan yolcular otogarda yoğunluk oluşturdu. Özellikle tüm uçuşların iptal olması sebebiyle de otobüsle yolculuk yapmayı tercih etmek zorunda kalan vatandaşlar otobüs bileti almak için otogara giderken, firmaların yaptığı bilet zamlarına da tepki gösterdi. Firmalar ise yarı yarıya doluluktan dolayı belli bir miktarda zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bilet satıcıları ise zamlı bilet fiyatlarına yönelik vatandaşların tepkili olmadığını, yarı yarıya doluluktan dolayı zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bilet satıcısı, "Vatandaş yer bulmakta zorluk çekiyor. Belli bir ölçüde zam yapmak zorunda kaldık. Bilete 500 lira da desem vatandaş razı, bileti alacak" diye konuştu.

"İki katı fiyatına bilet satıyorlar"

Öğrenci olduğunu söyleyen ve memleketi Mersin'e dönmek için iki katı fiyata bilet satın almak zorunda kaldığını belirten bir vatandaş, fiyatlardan dert yandı. Üniversite öğrencisi Murat Duman, "Ben Balıkesir Üniversitesi öğrencisiyim. Dün sabah oradan bilet kestirdim ve İzmir'e geldim. Burada havalimanında uçağa binecekken seferlerin iptal olduğu açıklandı. Daha önceden bildirilmediği için ne yapacağımızı bilemedik. Otogara geldim, burada da bilet bulmakta zorluk çektim. Bileti de iki katı fiyatına satıyorlar. Normalde 120, 130 lira olan bileti 200 liranın üstüne satıyorlar. Mecbur satın aldık" dedi.

"500 liraya da satsam alacaklar"

Bir otobüs firmasının bilet satış yazıhanesinde çalışan Bülent Daş isimli vatandaş, fahiş bir zam yapmadıklarını belirterek vatandaşların çok yüksek fiyata bile razı olduğunu dile getirdi. Otobüslerin yarı yarıya dolu olarak yolcu taşıdığını ve zararı karşılamak için bir miktar zam yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Daş, bir süredir komisyon almadan çalıştıklarını kaydetti. Daş, "Bizim İzmir'den başlayan seferlerimiz zaten öğlen 13.00'de başlıyor. Ancak akşam 17.00 sonrasına denk gelen ara duraklarda yer alan şehirlerdeki seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldı. Çünkü araçlar o saatten sonra hiçbir otogara girmeyecek. 20 kişi alıp gidiyoruz ki zaten tesisler kapalı, yolcular ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bugün itibarıyla da zaten firmalar seferlerini komple iptal ediyor. Yolculardan neden daha önceden haber verilmedi diye tepki alıyoruz. Keşke bize de daha önceden haber verilseydi. Biz çok fahiş bir fiyat artışı yapmadık. Bundan 20 gün önce yani henüz daha salgın henüz gündemde değilken İzmir ile Muş arası fiyatlarımız 200 liraydı. Yolcu sayımızı düşürdüğümüz için 50 lira gibi zam uygulamak zorunda kaldık. Ona da yolcularımız bir itirazda bulunmadı. Vatandaş zaten '500 lira vereyim de gidebileyim' derdinde ama biz onu yapmıyoruz. Çünkü vicdan meselesi. Biz şu anda sadece 20 kişi getiriyoruz, 20 kişi götürüyoruz. Toplayabildiğimiz para sadece mazot ve şoför parası. Biz bir haftadan beri komisyon bile almıyoruz. Hem otobüsçü zarar etmesin hem de yolcular mağdur olmasın diye 1 lira komisyon almadan çalışıyoruz. Fırsatçılık yapmak istesek yapardık. Desem ki 'bilet 500 lira', alacak vatandaş var. Adamın kalacak yeri yok, otele verecek günlük 130 lirası yok. '500 lira vereyim yeter ki gideyim' diyor" sözlerine yer verdi.

"Bizim için yerinde bir karar oldu"

Bilet satıcıları otogarda birçok insanla yakın temas halinde oldukları için risk altında olduklarını söyleyerek otobüs seferlerinin akşam 17.00'den sonra durdurulması kararını yerinde bir karar olarak niteledi. Firma çalışanı Ahmet Genç, "Zaten kapasitemiz yüzde 50 azalmıştı. 40 kişilik araca 20 kişi alabiliyorduk. Bu da araçların zarar etmesine sebep oluyordu. Güvenlik sebebiyle seferlerin iptal edilmesi çok yerinde bir karar oldu. Çünkü hastalık giderek yaygınlaşıyor. Bugün akşam 17.00'den sonra şehir dışına çıkışlar valilik iznine tabi tutulacak. Biz de o saatten sonraki seferleri önceye aldık. Daha sonraki seferlerimiz de iptal oldu. Cumhurbaşkanımızın ikinci talimatı gelene kadar seferler yapılmayacak. Bizim için de çok iyi bir karar oldu. Çocuklarımız, ailemiz evde ama biz dışarıdayız. Birçok insanla iletişim ve yakın temas halinde olduğumuz için risk altındayız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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