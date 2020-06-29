İzmir Otogarı'nda park halindeki otobüs yandı (2) İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) yanan park halindeki otobüs, kullanılmaz hale geldi.

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) yanan park halindeki otobüs, kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, otogarın giden yolcu peronlarının karşısında, park halindeki 06 BMJ 933 plakalı otobüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen otobüste dün de küçük çaplı bir yangın çıktığı, otobüsün bu gece İstanbul'a seferinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA