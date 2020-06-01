İzmir Otogarı'nda bilet fiyatları iki katına çıktı
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İzmir Otogarı'nda bilet fiyatları iki katına çıktı

Normalleşme süreci kapsamında kaldırılan şehirler arası seyahat kısıtlaması sonrası İzmir Otogarı'ndaki hareketlilik yeniden başladı.

İzmir Otogarı'nda bilet fiyatları iki katına çıktı
01.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:33

Normalleşme süreci kapsamında kaldırılan şehirler arası seyahat kısıtlaması sonrası İzmir Otogarı'ndaki hareketlilik yeniden başladı. Otobüs bileti fiyatları iki katına kadar çıkarken, yolcular fiyat artışını normal karşıladıklarını söyledi.

Korona virüsü salgını sebebiyle geçici olarak durdurulan şehirler arası otobüs seferleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme süreciyle beraber tekrardan başladı. Seferlerin yeniden yapılmasıyla beraber İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de hareketlilik gözlendi. Yaklaşık 2 aydır memleketlerine gidemeyen vatandaşlar, terminalde yoğunluk oluşturdu. Korona virüsü önlemlerinin devam ettiği terminalde 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken, otobüslere maskesiz yolcunun alınmayacağı bilgisinin yer aldığı uyarı yazıları asıldı.

Otobüs biletlerinin fiyatı iki katına çıktı

Bir otobüs firmasının şoförü Nihat Oruç (40), seyahat kısıtlamasının kaldırılması sonrasında işe yeniden döndüklerini söyleyerek, "Durumu pek parlak görmüyoruz; ama inşallah iyi olur, bunu temenni ediyoruz. Şu an çalışmaya başladık, ilerleyen günlerde her şey beli olacak. Yolcularımızın talepleri henüz istenen seviyede değil. Otobüs biletlerinin fiyatları da ister istemez arttı. Boş kalan koltuklar sebebiyle yüzde yüze varan bir fiyat artışı oldu. Çünkü yolcu sayısı düştüğü için mecburen fiyatlar iki katına kadar çıktı.

"Fahiş bir artış var; ama onlar da mecbur durumda kalmış"

İzmir'den Alaşehir'e otobüs yolculuğu yapmak için gelen yolcu Serkan Ural (37), seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Serkan Ural, "Bizim için seyahat kısıtlamasının sona ermesi iyi oldu. 2 aydır çocuklarımla beraber evimizdeydik. Aslen Alaşehirliyim ama bu süreçte gidemedik. Herkesin kendi özel arabası yok, memleketimize gitmek için başka bir seçeneğimiz yok. Bu yüzden otobüsle yolculuk yapmak zorundayız. Bilet fiyatlarında da artış var. Normalde İzmir-Alaşehir arası 35 TL'ydi, şimdi 55 TL'ye bilet aldık. Fahiş bir artış var; ama onlar da mecbur durumda kalmış, bu artışı normal karşılıyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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