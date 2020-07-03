İzmir Otogarı, Ana Transfer Merkezi'ne dönüşüyor
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İzmir Otogarı, Ana Transfer Merkezi'ne dönüşüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Işıkkent'teki mevcut otogarı Ana Transfer Merkezi haline getirmek için düğmeye bastı.

İzmir Otogarı, Ana Transfer Merkezi'ne dönüşüyor
03.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:24

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Işıkkent'teki mevcut otogarı Ana Transfer Merkezi haline getirmek için düğmeye bastı. İki aşamalı olarak düzenlenen mimari proje yarışmasında ilk değerlendirme süreci başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yakın gelecekte metro ve hızlı tren hatlarının uzanacağı İzmir Otogarı'nı, İzmir Ana Transfer Merkezi'ne dönüştürecek. Bu amaçla düzenlenen ve şubat ayında duyurulan mimari proje yarışmasına 74 katılımcı başvurdu. Jüri heyeti, üç gün devam edecek ilk değerlendirme süreci için İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'nin de katılımıyla Kültürpark 1 No'lu Holde toplandı.

Yeni bir ana transfer merkezi yapılmasını öngören planlama kapsamında açılan yarışmanın ilk aşamasında, jüri en uygun projeleri seçecek, ikinci aşama eylül ayında gerçekleştirilecek. Jüri bir kez daha toplanacak ve dereceye girenleri ilan edecek. Ardından da uygulama projesi hazırlığı başlayacak. İkinci aşama sonrası düzenlenecek kolokyumda, yarışmaya katılan tüm projeler sergilenecek.

İzmir'in, tarihten gelen ticaret kimliğiyle ulaşım açısından her zaman çok önemli bir çekim noktası olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Otobüs terminali, yolcu limanı ve havalimanı; bir kentin, çevresine ve dünyaya açılan kapılarıdır. Bu çerçevede İzmir'in şehirler arası ulaşım imkanlarını, genişleyen hizmet alanı ve artan nüfus doğrultusunda modernleştirme çalışmaları yapıyoruz. Terminal, liman ve hava limanlarına kentin her yerinden erişim sağlanmasına öncelik veriyoruz" dedi.

"Sembol olacak"

İzmir Ulaşım Ana Planı'nda yer alan ve çoklu ulaşım entegrasyonunu sağlayacak yeni ana transfer merkezlerinden birinin de mevcut otogarın yerine yapılacağını kaydeden Başkan Soyer, şu bilgileri verdi: "Mevcut otogarın, halihazırda bir raylı sistem bağlantısı bulunmaması, projelendirilen hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek olması, yenilenme ihtiyacını ortaya çıkardı. Yarışma sonucu ortaya çıkacak ve planlanan sekiz merkezden biri olacak Ana Transfer Merkezi; İzmir'in çevresi ve bölgesiyle entegrasyonunda çağdaş bir sembol olarak şehrimizi ve ülkemizi dünyaya tanıtacak önemli bir örnek teşkil edecektir."

İzmir Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetindeki İzmir Otogarı, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapıldı ve 1998 yılında işletmeye açıldı. İşletim süresi 2023 yılında sona erecek. Ana Transfer Merkezi'ne ışık tutacak mimari proje yarışmasının jüri heyetinde; Prof. Dr. Haluk Gerçek, Tülin Hadi, Dürrin Süer, Mehmet Murat Uluğ ve Boğaçhan Dündaralp bulunuyor. Danışman jüri heyetinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZBB Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İZBB Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, Koray Velibeyoğlu, Halil İbrahim Alpaslan yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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