İZMİR OTOBÜS TERMİNALİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı öncesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk yaşandı.

KURBAN Bayramı öncesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk yaşandı. Otogarda talebin artmasıyla bilet fiyatlarının da arttığı gözlenirken, günlük yolcu sayısının 60 binin üzerine çıktığı öğrenildi. Seyahat kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir'de otogarda tatil yoğunluğu yaşandı. Bayram izninin 9 gün olarak açıklanması ile sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenler nedeniyle İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (İzotaş) izdiham yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında terminal girişlerinde ateş ölçümü yapılırken, maske, mesafe ve temizlik konusunda yetkililerce uyarılarda bulunuldu. Yoğun talep nedeniyle İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde günlük sefer sayısının binin üzerinde olduğu öğrenilirken, günlük yolcu sayısının ise 60 binin üzerine çıktığı bildirildi. Yaşanan yoğunluğa rağmen otobüs firmalarının ek sefer koyacak, yolcuların mağdur olmaması için çalışma yaptığı kaydedildi. Buna rağmen yolcular ise satın aldıkları biletlerin pahalı olmasından yakındı.

'BİLET FİYATLARINDA ÇOK ARTIŞ VAR'

Tatil için ailesinin yanına gittiğini söyleyen Gülsüm Akbaş, Ailem ve akrabalarım orada 9 günlük süreci orada geçireceğiz. Pandemiden sonra her şeyi güzel olsun diye bekliyoruz inşallah bayramdan sonrası bizim için daha rahat olur. Bilet fiyatlarında çok artış var. Bence bu kadar artış olmaması lazım. İnsanlar maddi açıdan bu süreçte yıprandı. Firmalara da diyecek bir sözüm yok, onlarda bu süreçte yıprandılar. Daha yeni çözülme başlıyor. Bayramdan sonra bu süreç hem vatandaşlar hem için hem de firmalar umarım düzelir ve her şey daha iyi olur dedi.Oğluyla birlikte Denizli'ye giden Songül Kıvrak ise Memleketim Denizli'ye ablamların yanına gidiyorum. Tatilde dışarıya çıkarız havuz, deniz o şekilde değerlendiririz. Aslında baktığımız zaman, pahalı ama bazı siteler var, ucuz biletleri sıralıyorlar orada en uygun olanı bulduk aldık. 2 kişilik koltuğa uygun para verdik. Servisle gelirken çok fazla yoğunluk vardı. Çok sıcaktı, çok kalabalıktı insanlar bavullarının üzerine oturmuşlardı diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı