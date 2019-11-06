İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odasından, "Konaklama Vergisi" tepkisi

06.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:44

İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Konaklama Vergisi teklifinin, sektörde moralleri bozduğunu söyledi.

Mehmet Gönen, Basmane'deki Walk Inn Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Konaklama Vergisi'nin şehir otellerini zor duruma düşüreceğini ileri sürdü.

Şehir otelleri ile turistik oteller arasında herhangi bir ayrım gözetmeden yapılan bu düzenlemenin adaletsiz olduğunu savunan Gönen, "Sayın Bakan'a buradan özellikle iletmek istiyorum. Bu konularda herhangi bir karar alırken otelcilerin tümünün temsilcilerinin olması gerekir. Vergilendirme olmasın demiyorum ama istenen rakamlar bizim temsil ettiğimiz pansiyon ve oteller için büyük." dedi.

Kaynak: AA