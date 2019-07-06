İzmir Orman Bölge Müdürü Erol'dan anız uyarısı

Kaynak: DHA

İZMİR Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, tarım arazisi sahiplerini anız yakmamaları konusunda uyardı. Erol, orman yangınların başta gelen sebeplerinden olan anız yakma işleminin, geri dönülemez olumsuz sonuçlara yol açtığını söyledi.Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, her yıl olduğu gibi ormanlık ve makilik alanlardaki yangınların sayısında da artış oldu. Sönmeyen sigara izmaritlerinin yere atılması, pikniklerde yakılan mangal ateşleri, bağ ve bahçe temizliği sonrası çöplerin yakılması gibi nedenlerle, insan eliyle çıkan orman yangınları sebepleri arasında, buğday, arpa gibi ürünlerin hasadı sonrası anızların yakılmasının ilk sırada yer aldığı belirtilerek bu konuda uyarıda bulunuldu.İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, anız yakma işleminin hem tarımsal faaliyet açısından toprağa büyük zarar verdiğini, hem de orman yangınları gibi çok ağır sonuçlara gebe olduğunu belirterek, "Sıcak ve rüzgarlı havalarda ekstra dikkat etmeliyiz. Geçen hafta Çandarlı'da çıkan ve 40 hektar orman, 40 hektar da sahipli arazi, bağ ve bahçenin yanmasına sebep olan yangın da anız yakılması nedeniyle çıktı. Hiçbir zaman yakılmaması gereken anızların, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yakılması ekstra risk oluşturuyor" dedi.Erol, vatandaşlardan anız yakan kişileri gördükleri takdirde bu işlemden vazgeçmeleri için uyarmalarını isteyerek, "Eğer vazgeçilmiyorsa ya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ya da ilgili jandarma komutanlığına ihbar edilmelidir. Ormanlarımız, binbir emek verilerek oluşmuş ya da korunmuş milli değerlerimizdir. Tüm vatandaşların da görevi, bu değerlere sahip çıkmaktır" diye konuştu.- İzmir