İzmir Orman Bölge Müdürü Derince'den yangın ekiplerine bayram ziyareti İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınıyla mücadele eden ekipleri ziyaret etti.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınıyla mücadele eden ekipleri ziyaret etti.

Derince, yaptığı yazılı açıklamada, orman teşkilatının her daim görevinin başında olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ekipleri ziyaret ettiğini vurgulayan Derince, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli noktası hızlı ve erken müdahale. Bunun için ekiplerin ekipman ve performans bakımdan hazır olmaları çok önemli. Yangınlarla mücadele bir ekip işi. Bu yüzden birlik, beraberliğinin ve çalışma disiplini kırmızı çizgimiz. Bu vesileyle yaptığımız ziyaretlerde hem ekip arkadaşlarımızın bayramlarını kutladık hem de eksiklikleri olup olmadıklarını kontrol ettik."

Kaynak: AA