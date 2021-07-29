İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR - 29 Temmuz 2021
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İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR - 29 Temmuz 2021

İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR - 29 Temmuz 2021
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İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULURÜlkemizde çeşitli yerlerde çıkan orman yangınları sebebiyle 01. 05. 2021-31. 10.

İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR

Ülkemizde çeşitli yerlerde çıkan orman yangınları sebebiyle 01. 05. 2021-31. 10. 2021 tarihleri arasında ilçe genelinde ormana giriş çıkışlar, orman içi ve orman kenarındaki tarlalarda anız, bağ, bahçe ve zeytinliklerde ot çalı ve benzeri ateş yakmak, piknik yapmak yasaklanmıştır.

İzmir İl Valiliği Yangın Komisyon Kararları gereği tüm vatandaşlarımıza gerekli uyarıların yapılması, görülecek en küçük bir ateşte ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi ve gerekli hassasiyetin tüm vatandaşlarımızca gösterilmesi ilanen duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR - 29 Temmuz 2021 - Haberler
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