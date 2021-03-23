İzmir Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları 500 fidanı toprakla buluşturdu

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce, Orman Haftası kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kısıtlı personelin katılımıyla 500 fidan dikimi yapıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Buca ilçesi Yıldız Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, şube müdürleri ile İzmir Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Kovid-19 önlemlerinden dolayı kısıtlı personelin katıldığı etkinlikte, 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derince, dikilen fidanların sembolik olduğunu, ağaca ve ormana sevdalı milyonlarca İzmirliyi temsilen diktiklerini belirtti.

Her yıl İzmir ve Manisa ormanlarında 6 milyon fidanı toprakla buluşturarak orman varlığını arttırdıklarını vurgulayan Derince, şunları kaydetti:

"Ülke olarak, millet olarak daha önce nasıl her türlü zorluğun ve belanın üstesinden gelindiyse bu Kovid-19 salgının da üstesinden geleceklerine inanıyorum. Ağaca ve ormana karşı duyarlı 7'sinden 70'ine İzmirliler ile birlikte gelecek yıl daha büyük katılımlı fidan dikime etkinliği düzenleyeceğiz. İzmir'de yanan tüm orman alanlarını ağaçlandırılıyoruz. İsteyen herkesi önceki yıllarda yanan orman alanlarını gezip dikilen fidanları görebilir, nasıl zümrüt yeşiline dönüştüğüne tanıklık edebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı