03.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:11

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce, İzmir-Orhangazi-Gebze otoyolunda havadan trafik denetimi yapıldı.

Otoyolun Turgutlu-Akhisar arasındaki 70 kilometrelik bölümünde yapılan denetime 4 jandarma trafik timi, 1 motorlu jandarma trafik timi, 1 jandarma motorlu asayiş timi, 3 jandarma asayiş timi olmak üzere 38 personel katıldı.

Jandarma ve emniyet müdürlüğünün müştereken yaptığı denetim sonucu kuralları ihlal ettiği tespit edilen 7 sürücüye ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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