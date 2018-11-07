İzmir Optimum'un Film Galalarına Platinum Marcom Ödülü
İzmir'deki film galalarının vazgeçilmez adresi İzmir Optimum, düzenlediği özel etkinliklerle dünyanın en seçkin pazarlama organizasyonlarından MarCom Ödüllerinde Yılın Pazarlama Kampanyası kategorisinde Platinum Ödüle değer bulundu.
Vizyona giren Türk filmlerinin İzmir'deki özel gösterimi için vazgeçilmez adres haline gelen İzmir Optimum Alışveriş Merkezi, binlerce sinema seyircisini ağırladığı film galalarıyla dünyanın en seçkin pazarlama ödüllerinden MarCom'a değer bulundu.
İzmir Optimum AVM, son bir yıl içinde toplam 22 adet yerli filmin gala organizasyonuna ev sahipliği yapması nedeniyle Stratejik Pazarlama başlığı altında 'Yılın Pazarlama Kampanyası' kategorisinde Platinum ödülü almaya hak kazandı.
İzmir Optimum, ses getiren filmlerin yönetmenlerini ve başrol oyuncularını halka açık özel gösterim etkinlikleri ile izleyicileriyle buluşturmaya devam edecek.