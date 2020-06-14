İZMİR Önlemleri aldılar mavi sulara daldılar Önlemleri aldılar mavi sulara daldılarİZMİR'in Foça İlçesi'nde faaliyet gösteren bir dalış merkezi 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle serbest bırakılan dalış eğitimi faaliyetlerine tekrar başladı.

Önlemleri aldılar mavi sulara daldılar

İZMİR'in Foça İlçesi'nde faaliyet gösteren bir dalış merkezi 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle serbest bırakılan dalış eğitimi faaliyetlerine tekrar başladı. Aralarında doktor ve yüksek lisans öğrencilerinin bulunduğu ilk grup denizde dalış yapılacak noktaya kadar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nca belirlenen önlemler uygulanarak götürüldü.

Foça'nın Yenifoça Mahallesi Sazlıca mevkiinde konuşlu bir dalış merkezinde önlemler gelenlerin girişte dezenfektan havuzlu paspasa basmasıyla başlatıldı. Maskesi olmayanlara maske verildi. Nazari eğitim başlamadan herkesin ellerini hazırlanan malzemelerle dezenfekte etmeleri sağlandı. Eğitim bölümünde masa ve sandalyeler güvenli sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlendi. Dalış Merkezi yetkilisi, eğitimci Aydın Aykut; verdiği brifingte, bina dahilinde, transfer botu ve dalış sırasında uyulacak kurallar ve hareket tarzı konularını ayrıntılı olarak aktardı. Günlük dalışın neleri içereceğinin belirlenmesinin ardından dalgıç ve dalgıç adayları cerrahi maskeleri çıkarmadan zodyak botla dalış mevkiine açıldı. Burada son kontroller yapıldı. Kıyafetler tamamlandı. Denize atlandıktan sonra ilk dalışın anısına 'Kovid-19'a önlem alıyoruz. Mavi sulara dalıyoruz' panosuyla mesaj verilerek dalındı.

DENİZİN ORTASINDA MASKEYLEYİZ

Dalış eğitimi için gelenlerden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis hekimlerinden Doktor Kadirhan Kaya uzun bir dönem sokağa çıkamadıktan sonra tekrar denizlere dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dr. Kadirhan Kaya, "Uzun bir dönem sokağa çıkma kısıtlaması yaşadık. Üzerine de kontrollü sosyalleşmeye girdik. Foça'da bu dalış merkezinde bugün yine kontrollü bir şekilde Kovid-19 önlemlerini alarak dalışa ve denizlere geri döndük. Bir hekim olarak diyorum ki bütün önlemler alınmış görünüyor, şu an. Denizin ortasında maskelerimizleyiz. Girerken geri kalan önlemlerimizi aldık. Bize göre ayarlanmış ekipmanları kullanıyoruz. Kontrollü olarak sosyalleşiyoruz" dedi.

ÜST SEVİYEDE GÜVENLİK SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Dalış merkezi yetkilisi Aydın Aykut iki haftalık bir hazırlık döneminin ardından önlemleri tamamlayarak su altı faaliyetlerine başladıklarını söyledi. Aydın Aykut, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun belirlediği Kovid-19 önlemlerine ilişkin talimatları uyguluyoruz. Dalıcılarımıza güvenliği üst seviyede sağlayarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Her türlü önlemimizi aldık. Gelenlerden maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Giyim kuşam yapılana kadar brifinglerimiz maskeli bir şekilde yapılıyor. Suya girerken maskeleri alıp dalışları gerçekleştiriyoruz" dedi.

İlk dalışın ardından dalıcılar sualtının tarif edilmez bir güzelliği olduğunu, deniz atları, deniz tavşanları, deniz anaları ve diğer canlıların kendilerine adeta 'hoş geldin' karşılaması yaptığını söyledi.

Kaynak: DHA