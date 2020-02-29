: İzmir on altı yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti

29.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:05

On altı yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti

İZMİR'in Bornova ilçesinde geçtiğimiz kasım ayında boşanmak üzere olduğu eşi Turgay Ç. (32) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 33 yaşındaki Seda Ç.'nin, olaydan 5 gün önce yaklaşık 16 yıldır görmediği babasıyla kavuştuğu ortaya çıktı. Acılı baba Abdullah Küçükyaylalı (60), "Kızımı öldürenin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

11 Kasım 2019 tarihinde Karacaoğlan Mahallesi 6211 Sokak'ta meydana gelen olayda 2 çocuk sahibi olan Seda -Turgay Ç. çifti boşanmaya karar verdi. Çocuklardan biri anne Seda Ç.'nin diğeri ise baba Turgay Ç.'nin yanında kaldı. Seda Ç., ayrılık aşamasında olan eşinin yanında kalan çocuğunun hasta olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Turgay Ç.'nin evinin bulunduğu apartmanın önüne geldi. Ancak ikili arasında apartman önünde tartışma çıktı. Bu sırada Seda Ç., çocuğunu görmek için apartmana yöneldi. Eşinin önüne geçen Turgay Ç., Seda Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın hayatını kaybederken, kaçan Turgay Ç. ise kısa süre sonra yakalanarak cezaevine gönderildi. Eş kurşunuyla hayatını kaybeden Seda Ç.'nin hayatında bir dram daha ortaya çıktı. Cezaevinde olan babası Abdullah Küçükyaylalı ile yaklaşık 16 yıl boyunca hiç görüşmeyen Seda Ç.'nin, olaydan yalnızca 5 gün önce Küçükyaylalı ile buluşup barıştığı ortaya çıktı. Evlat hasretini yalnızca 5 gün dindirebilen Küçükyaylalı sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

'KIZIMI BEKLERKEN CENAZESİ GELDİ'

Yıllarca süren evlat hasretini sadece 5 gün dindirebilen Abdullah Küçükyaylalı, olayın olduğu gün kızı Seda Ç.'nin torunlarıyla birlikte oturduğu eve geleceğini ancak gelemediğini söyledi. Küçükyaylalı, "1974 yılında Emine Arapgirli ile evlendik. Evlendiğimizde onun üç çocuğu vardı ve ardından da Seda dünyaya geldi. Fakat başıma gelen bir olayın ardından cezaevine girdim. Bu sürede de eşimle boşandık. Hem cezaevindeyken hem de çıktıktan sonra Seda benimle görüşmek istememişti. Çünkü çevresi kendisine, 'Baban cezaevinden çıkınca seni öldürecek' diye yalan söylemişler. Ben bunu duyunca kendisine doğru olmadığını söyledim ve cinayetten 1 hafta önce buluştuk. O buluşmada, 'Baba seni bana hep kötülediler. Gerçekleri bilmiyordum' dedi. Cuma günü torunlarımı alıp bana gelmesi konusunda sözleştik ve ayrıldık. Cuma günü kızımı beklerken cenazesi geldi" ifadelerini kullandı.

'GEÇ BULDUM ERKEN YİTİRDİM'

Kızıyla görüşmediği yıllarda bile maddi olarak hep destek olduğunu aktaran Küçükyaylalı, "Cezaevindeyken, boşandığım eşim kızımın üniversite okuduğunu ve maddi olarak zorluklar yaşadıklarını söylemişti. Bunun üzerine cezaevinde çalışıp para biriktirdim. Kızımı görmüyordum ama her ay yemeyip içmeyip ona para yolladım. Kızımla konuşmamda öğrendim ki benim para gönderdiğimi dahi söylememişler ve duyunca şok oldu. İlk buluşmamız çok güzeldi. Beraber yemek yiyip muhabbet ettik. Cuma günü çocuklarını alıp gelecekti. Ben de ilk kez torunlarımı görecektim. Fakat o gün kendisine hiç ulaşamadık ve kızımı morgda buldum. Kızımı geç buldum erken yitirdim. Yıllar sonra kavuştuktan sonra mutluluk hayalleri kurarken yeniden umutsuzluğa düştüm. Bir anda tüm dünya başıma yıkıldı. Beklemek zorundayım. Devletimize ve adaletimize güveniyorum" dedi. Seda Çelik'in üvey kardeşi Seher Yazıl'ın, Turgay Çelik'e avukat tuttuğu iddiaları hakkında da konuşan acılı baba, böyle bir duruma inanmak istemediğini söyledi. Küçükyaylalı, "Üvey kardeşinin avukat tutup tutmadığını bilmiyorum. Eğer böyle bir şey varsa yanlış yapmışlardır. Zaten kendileriyle görüşmüyorum. Ben ona 15 yaşına kadar babalık yaptım. Seda ile aynı anneden doğdular. Artık kimseye güvenmiyorum. Seda öldükten sonra mezarlıktan ayrıldıktan sonra bir daha da gelmediler" şeklinde konuştu. Küçükyaylalı ayrıca, torunlarını da yanına almak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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