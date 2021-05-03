İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan Ege'nin özel lezzetleri sofraları süslüyor
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İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan Ege'nin özel lezzetleri sofraları süslüyor

İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan Ege'nin özel lezzetleri sofraları süslüyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsünden öğretmen ve usta öğreticilerin derlediği tariflerle hazırlanan Ege mutfağına özgü yemekler ve içecekler, İzmirlilerin beğenisine sunuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsünden öğretmen ve usta öğreticilerin derlediği tariflerle hazırlanan Ege mutfağına özgü yemekler ve içecekler, İzmirlilerin beğenisine sunuluyor.

Ege'nin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin peşine düşen İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, çorba, salata, yemek ve tatlılardan oluşan orijinal tarifleri derleyerek kayıt altına aldı.

Bu tariflere uygun hazırlanan enginar, zeytinyağlı dolmalar, kabak sıyırma, yoğurtlu patlıcan, mücver, kuzu etli şevketibostan, arapsaçı kavurması, kabak çiçeği dolması ve zeytinyağlı bakla gibi yemekler, enstitü mutfağında sipariş üzerine özenle hazırlanıyor. Yiyecek ve içecekler, "0232 464 04 75/123" numaralı telefonundan, enstitünün açık olduğu günlerde sipariş edilebiliyor.

Enstitü Müdürü Şule Aydın, AA muhabirine, geleneksel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak için derledikleri tarifleri, mutfağa girerek uyguladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kalan kişilerin, restoranların da kapalı olması nedeniyle farklı lezzetleri evlerinde denemek istediklerine işaret eden Aydın, enstitü mutfağının bunun için güzel bir seçenek olduğunu ifade etti.

Çalışmanın uzun bir araştırma sürecine dayandığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Ege Bölgesi ve özellikle İzmir'de, tarih boyunca kuşaktan kuşağa çoğalarak aktarılan bir mutfak kültürü süregelmiş. Ege mutfağı, özgün yapısı ile mutfak kültüründeki yerini almıştır. Araştırma çalışmaları sırasında arşivler ve yazılı kaynaklar tarandı, Ege Bölgesi'ndeki il, ilçe ve köyler ziyaret edilerek tarifler toplandı. Derlenen tarifler mevsiminde taze malzemelerle tek tek enstitü mutfağında denenerek kayıt altına alındı."

Unutulmaya yüz tutmuş ilibada dolması, Kakavya, pasti gibi yemeklerin de tariflerini derlediklerini ve kayıt altına aldıklarını aktaran Aydın, hedeflerinin, Ege Bölgesi'nin yaşayan mutfağında bulunan birçok geleneksel tarifi bir araya getirerek yaşatmak ve özünü yitirmeden gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu vurguladı.

Aydın, derledikleri tariflerin kitapta toplanacağını da bildirdi.

Enstitüsünün Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Demet Burçak ise Ege mutfağının son derce sağlıklı bir mutfak olduğunu vurguladı.

Geleneksel tariflerden yola çıkarak sağlıklı içecekler de ürettiklerini aktaran Burçak, "Son yıllarda sağlıklı yiyecek ve içecek tüketimine verilen önemin artışıyla ve Osmanlı'dan bugüne kadar mutfağımıza gelen şerbetleri de hazırlayarak hem sağlıklı yemekler ile sofralar kurup hem de bu kaybolmaya yüz tutmuş içecekleri ülkemizde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalar yapmaktayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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