İzmir Öğrencileri Tarafından Son Yolculuğuna Uğurlandı

Öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Önder Çivril (50), İzmir'in Gaziemir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Öğrencileri yağmurlu havada Önder Çivril'e son görevlerini yerine getirdi.

Olay, geçen cuma günü saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesindeki Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Önder Çivril'in, derse girmemesi üzerine, öğrencileri okul yönetimine haber verdi. Okuldaki yöneticiler, Çivril'e cep telefonundan ulaşmaya çalıştı ancak Çivril telefonunu açmayınca durum yakınlarına bildirildi. Yakınları da Önder Çivril'den haber alamayınca, polise haber verdi. Çivril'in evine giderek kapıyı çalan polis ve itfaiye ekipleri, cevap alamayınca kapıyı kırdı. İçeri giren ekipler, banyoda Çivril'in cesediyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak otopsisi yapılan Çivril'in beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

'YAĞMUR ALTINDA UĞURLANDI'

Cumartesi günü görev yaptığı üniversitede düzenlenen törenin ardından bugün Çivril, ailesinin yaşadığı İzmir'in Gaziemir ilçesine getirildi. İstasyon Camii'nde düzenlenen cenaze namazına annesi Esma ile babası Emin Çivril başta olmak üzere yakınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. TÜBİTAK Matematik ödülü sahibi olan Önder Çivril'in yağmur altında yapılan cenazesinde annesi ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı. Acılı baba ayakta durmakta zorlanınca oğlunun cenaze namazını oturarak kıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alınan Çivril, Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.