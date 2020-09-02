İzmir Ödemiş'te tüfekle havaya ateş açanların görüntüsü anbean kameralera yansıdı
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İzmir Ödemiş'te tüfekle havaya ateş açanların görüntüsü anbean kameralera yansıdı

Ödemiş'te tüfekle havaya ateş açanların görüntüsü anbean kameralera yansıdıİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan açılan ateş sonrası evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut yaralandı.

02.09.2020 00:00 | Son Güncelleme: 02.09.2020 00:04

Ödemiş'te tüfekle havaya ateş açanların görüntüsü anbean kameralera yansıdı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan açılan ateş sonrası evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut yaralandı. Yaşanan olayın ardından konvoyda bulunan bir araç içerisinden cep telefonuyla çekilen görüntüde seyir halinde olan kamyonetin kasasındaki kişiler tarafından havaya defalarca ateş edildiği anlar anbean kameralera yansıdı.

Olay, 30 Ağustos saat 15.00 sıralarında, Çayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sünnet düğünü sonrası yapılan konvoya, çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya kutlama için ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut, yüzüyle birlikte vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı. Neriman Bulut, ambulansla, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Bulut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi sonrası Bulut, taburcu edildi.

O ANLAR ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.Konvoyda seyir halinde olan bir araç içerisinden çekilen görüntülerde, arkasında ilerleyen kamyonetin kasasında bulunan kişiler tarafından kutlama için ellerindeki tüfekle defalarca havaya ateş edildiği anlar anbean kameralara yansıdı. Olayla ilgili İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G. hakkında ise sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çıkarıldıkları mahkemece K.A, İ.B, S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Ödemiş'te tüfekle havaya ateş açanların görüntüsü anbean kameralera yansıdı

Kaynak: DHA

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