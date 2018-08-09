İzmir - Ödemiş'te Orman Yangını Hd

Ödemiş'te orman yangını (ek)

YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede, soğutma çalışmalarına başlandı. 4 helikopterle havadan; 10 arazöz, 6 teknik personel, 2 su tankeri, 1 dozer ve itfaiye araçlarıyla ise karadan yangına müdahale edildi. Ayrıca Hacı Hasan Mahallesi'nde bir grup vatandaş, ellerinde küreklerle yangın söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Yangında ormanlık bölgede bulunan boş tek katlı bir ev yandı. Ayrıca alevlerin bölgedeki kiraz ve incir bahçelerine de zarar verdiği belirtildi.