İzmir Ödemiş'te Nesli Tükenen Kuş Yaralı Halde Bulundu Hd

Ödemiş'te nesli tükenen kuş yaralı halde bulundu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye'de nadir görülen ve dünyada da nesli tükenme tehlikesinde olan Hint gölet balıkçıl kuşu yaralı halde bulundu.

Ödemiş ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki elektrik üretim ve iletim merkezinde 8 yıldır çalışan özel güvenlik görevlisi İbrahim Tel, sol kanadından yaralanmış bir kuşu, işletmenin bahçesinde bulunan köpek kulübesinde buldu. Hayvanı bir kafese alıp koruma altına alan Tel, kuşun nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendi. İbrahim Tel'in haber verdiği İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin, tedavisi yapılmak üzere kuşu teslim almaya geleceği belirtildi.

Güvenlik görevlisi İbrahim Tel, "8 senedir burada çalışmaktayım. Avcı köpeğimiz var. Ona su vermeye giderken, yaralı bir şekilde arkada ne olduğunu bilemediğimiz bu balıkçı kuşunu bulduk. Yaralıydı, biraz saldırgandı. Herhangi gibi bir hayvan telef etmesin diye muhafaza altına aldık. Sadece su verdik, yem yemiyor. Yetkililerden cinsinin Hint balıkçıl kuşu olduğunu öğrendik. Yetkililer, tedavi altına alıp iyileşince tekrar doğaya salınacağını söylediler. Biz de birer duyarlı vatandaş olarak doğa severek olarak elimizden geleni yaptık" dedi.

HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU NEREDE YAŞAR? ÖZELLİĞİ NEDİR?

Dünya üzerinde Hint Gölet Balıkçıl kuş türü; İran ve Doğu Hindistan, Burma, Bangladeş ve Sri Lanka bölgelerinde çok az sayıda bulunmaktadır. Balıkçıl kuş; kısa boynu, uzun gagası ve devetüyü rengi ile dikkat çeken bir kuş türüdür.