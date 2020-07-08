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İZMİR Ödemiş'te 3 aylık bebekleri olan çift, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
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İZMİR Ödemiş'te 3 aylık bebekleri olan çift, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ödemiş'te 3 aylık bebekleri olan çift, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince 2 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilinken 5 kişi gözaltına alındı, Şüpheliler arasındaki bir çiftin, 3 aylık bebekleri...

08.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:03

Ödemiş'te 3 aylık bebekleri olan çift, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince 2 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilinken 5 kişi gözaltına alındı, Şüpheliler arasındaki bir çiftin, 3 aylık bebekleri olduğu öğrenildi.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Büro Amirliği, ilçedeki bir adreste uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yaklaşık 150 gram esrar maddesi, 3 bong, bir miktar metamfetamin, tüfek ve 5 bin TL nakit para ele geçirildi. Ev sahipleri K.S. ve karısı F.S. ise gözaltına alındı. Çiften 3 aylık bebekleri olduğu öğrenildi.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri de ilçedeki bir araçta uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık 50 gram metanfetamin, 90 gram esrar maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılacak hassas teraziye de el konuldu. Olayın şüphelileri V.T., İ.A. ve F.S. gözaltına alındı.

2 operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİR Ödemiş'te 3 aylık bebekleri olan çift, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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