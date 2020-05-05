İZMİR Ödemiş polisi, erzak kolisi dağıttı

Ödemiş polisi, erzak kolisi dağıttıÖDEMİŞ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, kendi aralarında topladıkları para ile hazırladıkları erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Ödemiş polisi, erzak kolisi dağıttı

ÖDEMİŞ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, kendi aralarında topladıkları para ile hazırladıkları erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik kuvvet Büro Amirliği'ne bağlı polisler, ihtiyaç sahipleri için erzak kolisi hazırlamak üzere kendi aralarında para topladı. Polisler, hazırladıkları yardım paketlerini, ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen'in başlattığı kampanya kapsamında hazırlanan kolileri teslim alan vatandaşlar da, polislere teşekkür etti. Ekipler, ayrıca, 15 çocuğa da, bayramlık kıyafet ve ayakkabı alarak, ederek hediye etti.

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Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),(DHA)

Kaynak: DHA