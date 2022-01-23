ÖDEMİŞ, İZMİR (İHA) - - İzmir Ödemiş'e lapa lapa kar yağdı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'ne lapa lapa kar yağdı. Kış turizminde uğrak yerlerinden biri olan Bozdağ'da, kartpostallık görüntüler oluştu.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte adeta beyaza büründü. Lapa lapa kar yağışının olduğu bölge, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bozdağ Kayak Merkezinin de yer aldığı Bozdağ Mahallesi, ziyaretçilerin de akınına uğradı. İzmir kent merkezinde kara hasret olan vatandaşlar, yarıyıl tatilini de fırsat bilerek çocukları ile birlikte soluğu Bozdağ'da aldı. Kar nedeniyle, evlerin çatıları ile ağaç ve otomobillerin üzerinin karla örtüldüğü görüldü.