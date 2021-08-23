İzmir nüfusunun yüzde 80'i en az bir doz aşılandı
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İzmir nüfusunun yüzde 80'i en az bir doz aşılandı

İzmir nüfusunun yüzde 80'i en az bir doz aşılandı
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

İZMİR'de nüfusun yüzde 80'i en az bir doz koronavirüs aşısı yaptırdı.

İZMİR'de nüfusun yüzde 80'i en az bir doz koronavirüs aşısı yaptırdı. İkinci doz aşı olanların oranının ise yüzde 64 olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma, "İzmir'de aşıya olan talep mutluluk verici" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma, İzmirlilerin aşıya rağbetinin ve randevuya uyumunun iyi durumda olduğunu belirtip, nüfusun yüzde 80'inin en az bir doz koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi. İkinci doz aşı olanların oranının ise yüzde 64 olduğunu ifade eden Doktor Kızılelma, "İzmir'de aşıya olan talep mutluluk verici. Biz de bu talebi mümkün olan en kısa sürede karşılamaya çalışıyoruz. Biz hem aile sağlığı merkezlerinde hem de kamu, üniversite ve özel hastanelerde covid aşılamasını sürdürüyoruz. Hedef nüfus sürekli güncelleniyor ancak şu an için 3,5 milyonun üzerine çıkmış durumda. Mümkün olan en fazla sayıda kişiye bir an önce aşılamasını yapmak üzere çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'GÜNLÜK ORTALAMA 50-70 BİN AŞI'İlk doz aşılamada yüzde 80 barajının geçilmesinin mutluluk verdiğini belirten Doktor Kızılelma, "Hızlıca aşılama sürecine devam ediyoruz. Günlük ortalama 50 ile 70 bin civarında aşı yapıyoruz. Bazı günler bu sayıların üzerine çıktığımız da oluyor. Bir an önce pandeminin sonlanması için aşılama çalışmalarının var gücüyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan filyasyon çalışmaları bir buçuk yıldan fazla süredir aynı hızla ve titizlikle sürüyor. Aşılanmış olmak, tedbirleri elden bırakmayı gerektirmiyor. Aşılı da olsak maskemizi takmamız, mesafemizi korumamız lazım. Temizlik kurallarına da dikkat etmeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.'AŞILI OLSUN OLMASIN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALILAR'

Aşılanma oranı yüksek olmasına rağmen İzmir'de vaka sayılarında zaman zaman artışlar görüldüğünü anlatan Doktor Kızılelma, "Kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber normal yaşama döndük. Bu süreçte kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanılmaması vaka sayılarının artmasına neden olabiliyor. Kişiler 'Ben aşılıyım, artık bana bir şey olmaz' diyerek bütün önlemleri elden bırakınca vaka sayılarında bir miktar artış oldu. Aşılı olsun ya da olmasın herkesin mutlaka maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor" dedi.


İzmir nüfusunun yüzde 80'i en az bir doz aşılandı
İzmir nüfusunun yüzde 80'i en az bir doz aşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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