İzmir NATO Hizmet Binasına Ateş Açan 2 Kişi Tutuklandı

NATO hizmet binasına ateş açan 2 kişi tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, pompalı tüfeklerle NATO hizmet binasına ateş açan ve polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Şüphelilerin DEAŞ sempatizanı oldukları bildirildi.

Olay, geçen pazar günü saat 03.00 sıralarında İnkılap Mahallesi 512 Sokak'ta meydana geldi. Taksi ile gelen yüzleri maskeli 2 kişi, NATO hizmet binasına pompalı tüfekle arka arkaya ateş açarak kaçtı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışması başlatan polis, çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Silahları ateşledikleri belirlenen S.K. ve D.K., Akdoğan Caddesi'nde, suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 bıçak, 2 kar maskesi ve 25 fişek çıkarken, olay yerinde yapılan incelemede de 12 boş fişek bulundu. Sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede tutuklandı. S.K. ve D.K.'nin DEAŞ sempatizanı oldukları bildirildi.

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Şüphelilerin adliyeye sevkinden genel ve detay görüntü

Kamera İZMİR, (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA