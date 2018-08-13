İzmir Müziğine Tarihi Yolculuk

İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği farklı etkinliklerle kentin geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. İzmir belediyeciliğinin 150. yılı olması nedeniyle bu yıl kent kültürü ve tarihine ilişkin çalışmalarını yoğunlaştıran Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), yaz ayları boyunca 15 günde bir salı günleri gerçekleştirdiği söyleşilere"İzmir Müzikleri" ile devam ediyor.

14 Ağustos Salı akşamı saat 20.30'a başlayacak söyleşide Serap Tamaey ve İsmet Tezcan konuk edilecek. "Grup Günberi" adıyla kurdukları müzik topluluğuyla tanınan ve büyük beğeni toplayan iki isim "İzmir'in Müzikal Belleğinde Kaybolan Türler" konulu belgesel film gösteriminin ardından mini bir konser de verecek.

APİKAM Bahçesi yaz etkinliğinin son etkinliği, 28 Ağustos Salı saat 20.30'da "Masallarla İzmir" başlığı altında Sıla Topçam ve Elif Özbinet'in katılımıyla gerçekleşecek.