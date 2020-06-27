İZMİR MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, DÜKKAN SAHİBİNİN TELEFONUNU ÇALDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, DÜKKAN SAHİBİNİN TELEFONUNU ÇALDI

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iletişim mağazasına müşteriymiş gibi giren hırsız, işyeri sahibi Ufuk Sevim'in değeri yaklaşık 8 bin TL olan şahsi telefonunu çaldı.

27.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:32

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iletişim mağazasına müşteriymiş gibi giren hırsız, işyeri sahibi Ufuk Sevim'in değeri yaklaşık 8 bin TL olan şahsi telefonunu çaldı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü Üçyol semtindeki bir iletişim mağazasında meydana geldi. İşyerine müşteriymiş gibi giren İ.A., Ufuk Sevim'e telefon alacağını söyledi. İşyeri sahibi Ufuk Sevim, bunun üzerine vitrinden birkaç telefon çıkardı. Bu sırada pazarlık da yapmayı ihmal etmeyen İ.A., Sevim yeni bir telefon çıkarmak için vitrine yöneldiği sırada, ona ait olan ve piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan akıllı telefonu çalıp, dükkandan çıktı. Arkasını döndüğünde müşterisi sandığı hırsızı dükkanda göremeyen Sevim, durumu fark edip, polise bildirdi. Sevim'in şikayeti üzerine, polis ekipleri soruşturma başlattı. İ.A., motorize yunus polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Telefon da sahibine teslim edildi.

'HIRSIZ TİPİ YOKTU'

Olay hakkında konuşan işyeri sahibi Ufuk Sevim, hırsızdan başta şüphelenmediğini, konuşma tarzının da gayet düzgün olduğunu belirterek, "Herhangi bir hırsız tipi yoktu. Telefon almak istediğini söyledi, vitrinden birkaç tane telefon gösterdim. Fiyatı ne olur ne olmaz diye bir konuşma da geçti aramızda. Benim de dalgınlığımdan faydalanarak masanın üzerinde duran kendi kullandığım telefonu alıp cebine koymuş. Birden kaçmaya başladı. O anda ne olduğunu anlamadım, ancak kaçmasından şüphelendim. Sonra durumu fark ettim. Polislere de duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kısa sürede yakalandı ve telefonum kendime teslim edildi" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Sevim'in telefon çıkarmak için arkasını döndüğü sırada İ.A.'nın telefonu alıp hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

İZMİR MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, DÜKKAN SAHİBİNİN TELEFONUNU ÇALDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı Haber
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında Haber
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Haber
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: İZMİR MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, DÜKKAN SAHİBİNİN TELEFONUNU ÇALDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 09:34:02. #1.15#
title