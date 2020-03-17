İZMİR Mucizeyle hayatta kalan kadın, hastaneye gitmeyi reddetmiş
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Buca, Güncel

İZMİR Mucizeyle hayatta kalan kadın, hastaneye gitmeyi reddetmiş

Mucizeyle hayatta kalan kadın, hastaneye gitmeyi reddetmişİZMİR'in Buca ilçesinde raylara atlayarak intihara kalkışan ve raylarla tren arasındaki boşlukta kalarak hayatta kalan 41 yaşındaki Sezin N.

17.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:21
İZMİR Mucizeyle hayatta kalan kadın, hastaneye gitmeyi reddetmiş

Mucizeyle hayatta kalan kadın, hastaneye gitmeyi reddetmiş

İZMİR'in Buca ilçesinde raylara atlayarak intihara kalkışan ve raylarla tren arasındaki boşlukta kalarak hayatta kalan 41 yaşındaki Sezin N.'nin (Nalbant), olayın ardından kendisini hastaneye götürmek isteyen polislere gitmemek için direndiği ve yürüyerek karakola gittiği öğrenildi.

Şirinyer metro istasyonunda dün meydana gelen olayda, iddiaya göre trenin durağa yanaştığı esnada, Sezin N. raylara atlayarak intihara kalkıştı. Metro, raylara yatan kadının üzerinden geçti. Çevredeki yolcuların çığlıkları üzerine derhal treni durduran ve aşağıya inen makinist, Sezin N.'nin mucize eseri olaydan yara almadan kurtulduğunu gördü. Metro istasyonunda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, metronun altında kalan Sezin N., makinistin ısrarına rağmen önce çıkmak istemedi. Ancak, daha sonra makinistin yardımıyla metronun altından çıktığı görüldü.

HASTANEYE GİTMEYİ REDDETMİŞ

Sezin N., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polisler tarafından hastaneye götürülmek istendi. Ancak, polislere direnen Sezin N. buna karşı çıktı. Metronun altından çıktıktan sonra yürüyerek karakola giden Sezin N., burada bazı sorunları olduğunu söylediği ve kısa bir ifadenin ardından, yürüyerek karakoldan ayrıldı.

İZMİR Mucizeyle hayatta kalan kadın, hastaneye gitmeyi reddetmiş

Kaynak: DHA

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İZMİR Mucizeyle hayatta kalan kadın, hastaneye gitmeyi reddetmiş

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