İzmir Motosikleti Hızlı Süren Gence Tokat

Motosikleti hızlı süren gence tokat

İZMİR'in Konak ilçesinde, motosikletle su taşıyan bir çocuğa tokat atan şahıs, çevredeki esnafın tepkisiyle karşılaştı.

Olay, gündüz saatlerinde, Tarihi Hisar Camii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle damacana su taşıyan bir genç, iki kişinin yanından hızlıca geçti. Motosikletli genç, iki kişinin uyarısını görünce durdu. Bu sırada, şahıslardan biri tartıştığı çocuğa iki tokat attı. Olayı gören çevredeki esnaf, gencin yardımına koştu ve tokat atan şahsa tepki gösterdi. Gerginlik, bir süre sonra yatışırken, olayla ilgili karakola şikayetçi olunmadı.