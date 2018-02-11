İzmir Motosiklet Tutkunlarından Mehmetçiğe Destek Konvoyu

Motosiklet tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Türkiye Motosiklet Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen İzmirli motosiklet tutkunları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e gerçekleştirdiği 'Zeytin dalı Harekatı'na destek verirken, şehit düşen askerleri anmak amacıyla "bayrağını al ve sürüşe katıl" konvoyu düzenledi.

TSK'nın Afrin'e gerçekleştirdiği 'Zeytin dalı Harekatı'nda şehit düşen askerleri anmak amacıyla Türkiye Motosiklet Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu ile Motosiklet Kulüpleri Birliği üyelerinin katıldığı konvoyda şehitler anıldı. Şehitler için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan motosiklet tutkunları motosikletlerine bağladıkları Türk bayraklarıyla Bornova'ya kadar "Bayrağını al ve sürüşe katıl" konvoyu gerçekleştirdi. Yüzlerce motosikletlinin katıldığı anmaya trafikteki sürücüler korna çalarak, vatandaşlar ise alkışlarla destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ersal Karatay etkiliği Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Kuzeybatısındaki Zeytin Dalı harekatını destekliyoruz. Bölgede olan tüm Mehmetçiklerimizin yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin bütünlüğü ve ulusumuzun korunmasında bizlerinde olduğunu duyurmak istiyoruz" dedi. Açıklamanın ardından grup dağıldı.