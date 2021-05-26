İZMİR-Moto kurye trafik kazasında hayatını kaybetti
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İZMİR-Moto kurye trafik kazasında hayatını kaybetti

İZMİR-Moto kurye trafik kazasında hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

Moto kurye trafik kazasında hayatını kaybettiİZMİR'in Bornova ilçesinde, ailesine yardım etmek için moto kuryelik yapan üniversite öğrencisi Abdullah Barış Çay (20), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Moto kurye trafik kazasında hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ailesine yardım etmek için moto kuryelik yapan üniversite öğrencisi Abdullah Barış Çay (20), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada, yola savrulan Çay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çay'ın öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Kaza, saat 01.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364 Sokak'ta meydana geldi. Bir çiğköftecide moto kuryelik yaptığı öğrenilen Abdullah Barış Çay, sipariş götürmek için kullandığı 35 APE 503 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Çay, motosiklet ile seyir halinde olduğu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Çay, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde, Çay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Çay'ın hayatını kaybettiğini duyarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.AİLESİNE YARDIM ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORDU 

Öte yandan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenilen Abdullah Barış Çay'ın, ailesine destek olmak için moto kuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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