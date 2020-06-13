İZMİR Molozların ardından, kimyasal atık paniği
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İZMİR Molozların ardından, kimyasal atık paniği

Molozların ardından, kimyasal atık paniğiİZMİR'in Karabağlar ilçesinde moloz ve asbest sorununun ardından bu kez de kimyasal atık endişesi yaşanıyor.

13.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:25

Molozların ardından, kimyasal atık paniği

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde moloz ve asbest sorununun ardından bu kez de kimyasal atık endişesi yaşanıyor. Mahalle sakinleri, hafriyat firmasına ait kamyonlarla araziye koyu renk ve kötü kokuda bir maddenin döküm yapılığını iddia ederek şikayette bulundu. Yetkililer, döküm yapılan maddelerden numune alırken, ilerleyen günlerde dökülen maddelerin ne olduğu belirlenecek.

Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde, çevre sorunlarının önüne geçilemiyor. Yaklaşık 45 bin metrekarelik alana kaçak moloz ve hafriyat dökülmesi sebebiyle bölgede moloz dağları oluşurken, yapılan araştırmalarda molozların arasında asbest olduğu da yetkililer tarafından onaylandı. Bu durum sebebiyle oldukça tepkili olan mahalle sakinleri, bu kez de kimyasal atık tedirginliği yaşamaya başladı. İddiaya göre, yaklaşık altı aydır bölgede faaliyet gösteren bir hafriyat firmasının kullandığı alana, aynı firmaya ait kamyonlar tarafından koyu renkli ve kötü kokulu dökümler yapıldı. Kokunun yayılmasının ardından bölgeye giden çevre sakinleri, konunun kaynağının döküm yapan kamyonlar olduğunu tespit etti. Dökülen maddenin kimyasal atık olduğunu iddia eden mahallelinin şikayeti üzerine olay yerine giden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevliler tutanak tuttu. Olayın ardından alana dökülen maddelerin bir bölümü toprakla kapatılıp bölgede kalırken, bazıları ise aynı kamyonlara yüklenilerek başka bir alana taşındı. Yetkililer, döküm yapılan maddelerden numune alırken, ilerleyen günlerde dökülen maddelerin ne olduğu belirlenecek.

'UZUNDERE, ÇERNOBİL HALİNE GELİYOR'

Mahallede yaşanan çevre sorunları sebebiyle büyük bir korku ve endişe duyduklarını söyleyen Leyla Şekerci (35), yetkili kurumlardan yardım istedi. Şekerci, "Doğma büyüme buralıyım. Dedemizden kalma bahçemizde birçok meyve sebze üretiyoruz. Kokusundan dolayı kimyasal atık olarak düşündüğümüz maddeler, ağaçlarımızın tam dibine döküldü. Zaten molozlarda asbest çıkmasından dolayı yeterince tedirgindik. Dökülen molozların içinde asbest tespit edildi. Bir de koyu renkli ve kötü kokulu atıklar dökülmeye başlandı. Ne yazık ki Uzundere Mahallesi, Çernobil haline gelmeye başladı. Çocuklarımızın için endişeliyiz. Bu atıkların için ürün yetiştiriyoruz. Ben bu ürünleri çocuklarıma nasıl yedireceğim? Yetkililerin artık bu konulara el atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ARTIK SAHİP ÇIKILSIN'

Mahalle sakinlerinden Nilgün Bal (50) da Uzundere'de yaşanan çevre kirliliği sebebiyle yıllardır şikayetçi olduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Bal, "Uzundere'de çok fazla sorunumuz var. Molozların ardından bahçemizin yan tarafında 6 aydır bir firma faaliyet gerçekleştiriyor. Bahçede otururken kötü bir koku gelmeye başladı. Kokunun kaynağına bakmak için çıktığımızda döküm yapan kamyonları gördük. Hemen belediyeye şikayette bulunduk ve bunun üzerine yetkililer alana gelip tutanak tuttu. Ne olacağını bilmiyoruz. Uzundere halkı olarak çok endişeliyiz. Şehrin en kötü durumlarını hep biz yaşıyoruz. Moloz dökümü, asbest, kaçak dökümler hep Uzundere'nin başına geliyor. Yetkililer artık buraya el atsınlar. Biz, Uzundere'ye sahip çıkmaya çalışıyoruz ancak onların da yardımcı olması gerekiyor. Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize dönüş yapmasını bekliyoruz" dedi.

İZMİR Molozların ardından, kimyasal atık paniği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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