‘İzmir Modeli kalkınma getirdi tarım ülke gündemine girdi’
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tarım için İzmir'de uygulamaya koydukları modelin yerelde kalkınma getirdiğini ve tarımı ağzına almayanların ekonomik krizden sonra tarıma yönünü çevirdiğini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tarım için İzmir'de uygulamaya koydukları modelin yerelde kalkınma getirdiğini ve tarımı ağzına almayanların ekonomik krizden sonra tarıma yönünü çevirdiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com